Теніс: Світоліна розгромила росіянку і пробилась в 1/8 престижного турніру

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"Перша ракетка" України Еліна Світоліна здобула важливу перемогу на тенісному турнірі WTA.
У серії Rogers Cup, що триває у Торонто українка впевнено здолала росіянку Дар'ю Касаткіну з результатом 7:6, 6:4.
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Таким чином Світоліна пробилась в 1/8 фіналу.
Ще одна українка Ольга Савчук разом з Юлією Гьоргес на старті парного розряду "Прем’єра 5" обіграли сьомих сіяних Ешлі Барті та Кейсі Дельакву – 3:6; 6:4; 13:11.
В наступному колі українка з німкенею зустрінеться з переможницею Ролан Гаросу Оленою Остапенко та місцевою тенісисткою Габріелою Дабровскі.