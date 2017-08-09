Теніс: Світоліна розгромила росіянку і пробилась в 1/8 престижного турніру

"Перша ракетка" України Еліна Світоліна здобула важливу перемогу на тенісному турнірі WTA.

У серії Rogers Cup, що триває у Торонто українка впевнено здолала росіянку Дар'ю Касаткіну з результатом 7:6, 6:4.

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Таким чином Світоліна пробилась в 1/8 фіналу.

Ще одна українка Ольга Савчук разом з Юлією Гьоргес на старті парного розряду "Прем’єра 5" обіграли сьомих сіяних Ешлі Барті та Кейсі Дельакву – 3:6; 6:4; 13:11.

В наступному колі українка з німкенею зустрінеться з переможницею Ролан Гаросу Оленою Остапенко та місцевою тенісисткою Габріелою Дабровскі.