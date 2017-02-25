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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Теніс: Світоліна тріумфувала у Дубаї, встановивши рекорд України

20:43, сьогодні 729 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GettyImages

Українська тенісистка Еліна Світоліна виборола другий титул поспіль – цього разу наша співвітчизниця перемогла на турнірі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Крім цього, Світоліна стала першою українкою, яка піднялась у топ-10 світового рейтингу.

22-річна Світоліна продовжує тішити своїх вболівальників якісним тенісом – після перемоги на турнірі в Тайпеї та серйозного внеску у перемогу збірної України над Австралією у Кубку Федерації, наша тенісистка продемонструвала потужну гру протягом всього турніру в Дубаї.

Здолавши у півфіналі в п'ятницю екс-першу ракетку світу німкеню Ангелік Кербер, у фіналі на Світоліну чекала ще одна краща тенісистка світу – Кароліна Возняцкі з Данії. Однак українка у двох сетах впевнено перемогла з рахунком 6-4, 6-2.

Завдяки перемозі на турнірі Світоліна отримала чек на солідну суму – 457 245 доларів США, а також 900 рейтингових очок. Тож у оновленому рейтингу WTA українка з 13-го місця підніметься на 10-е. Відзначимо, що до неї у топ-10 тенісисток не потрапляла жодна наша співвітчизниця.

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Теги: Україна Теніс
Джерело: 24 Канал
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