Тепер мер Перемишля відчув те, що і "Ot Vinta", яких "промаринували" на кордоні, – журналіст

Сьогодні СБУ заборонила в’їзд в Україну меру польського міста Перемишль Роберту Хомі. Про це польський чиновник довідався вже на самому кордоні.

Український журналіст Костянтин Андріюк вбачає у тому, що відбулося, симетричну відповідь України на те, як поляки ставляться до українців. І як приклад наводить історію, до якого причетний сам Роберт Хома.

"Червень 2016, українська громада міста Перемишль планує святкувати Івана Купала. Готують концерт, все узгоджено з мерією міста, запрошують "OT VINTA" І тут ультрас футбольного клубу "Полонія" Перемишль (третього польського дивізіону) пишуть листа тому самому Роберту Хомі. Мовляв, так і так, ми тут світлиночку в інеті знайшли Юрія Журавля. А він дивіться, на тлі пам’ятника Бандері стоїть. А значить, все – бандерівець і ворог Польщі. І що робить мер? А хід конем. Він просто красиво вмив руки. Офіційно заявив, мовляв, концерт під загрозою масових заворушень, я не можу гарантувати безпеку його учасникам і глядачам і відповідно це проводити не можна", – написав Костянтин Андріюк.

Згодом український гурт не пустили на концерт у Варшаву, протримавши на кордоні. На думку поляків, діяльність музикантів нібито становить "загрозу державному ладу і громадській безпеці". Тоді навіть Українському посольстві в Польщі довелося втрутитися в справу. А міністр культури Нищук пообіцяв зустрітися з польським послом через це.

Тепер Роберт Хома відчув, те що і Журавель зі своєю командою. Отак диви і стосунки з поляками налагодяться. Дружні. Партнерські. Замішані виключно на взаємоповазі! А іншим способом справжньої поваги, по-моєму, не досягти,

– підсумував журналіст.

Нагадаємо, 17 січня мер польського Перемишля Роберт Хома спробував перетнути українсько-польський кордон. Він їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі. Однак, його не пропустили українські прикордонники.



Згодом в СБУ пояснили причину такого рішення.