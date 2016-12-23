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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Тепер в Росії багато хто скаже: так, ми хочемо війни, – експерт

12:47, сьогодні 1188 Читать новость на русском
Михайло Епштейн
Михайло Епштейн / literratura

Відомий російський культуролог та філософ Михайло Епштейн розповів про настрої у російському суспільстві сьогодні.

У своєму інтерв'ю "Радіо Свобода" Михайло Епштейн розповів, що настрої в сучасній Росії незрозуміло агресивні. Це простежується навіть на рівні мови та державної риторки: від "мочити в сортирі" до "дебіли, бл*...".

Для цього навіть термін придумали – "танаталізація" від слова танатос, потяг до смерті за Фройдом. Паради на 9 травня все виразніше перетворюються на паради смерті, а георгіївськими стрічками прикрашається навіть реклама стрип-клубів.

Ядерна війна – це вже не страшно. Якщо в пізньорадянські роки популярна була пісня на слова Євтушенко "Чи хочуть росіяни війни?", то тепер багато хто з радістю скаже: так, хочуть війни, ми хочемо війни. Питання в тому, чому народ, в останні 15 років скуштувавши більш-менш спокійного, заможного життя, раптом зажадав смертельної битви, в якій йому не вижити, як, втім, і іншим народам, якщо мова йде про ядерну війну,
– розповів він.

За словами Епштейна, відбувається катастрофічна девальвація слів та сенсу, міфи стають важливішими для народу, аніж факти.

А зараз незрозуміло, для чого перемагати й що ми можемо дати світові, навіть його завоювавши. Вже видно: коли перемагає Росія, в підкорених країнах все занепадає. Усюди дух мертвущого гніту, все живе під підозрою. Виходить, перемога нічого не принесе і ніяких проблем не вирішить, а потрібна помста, щоб інші не сміли жити яскравіше, вільніше за нас. Сенс не в тому, щоб перемогти, а в тому, щоб занурити в пітьму весь цей святковий, ошатний, багатий, життєлюбний і нескінченно чужий західний світ. Ми готові піти в небуття, але при цьому все одно заберемо вас з собою, навіть якщо ви зруйнуєте нашу країну ... Про цю систему автоматичної помсти "мертва рука" люблять говорити російські записні публіцисти в зомбоящик. Важкозрозумілий комплекс нелюбові до життя, недовіри до життя, нерозуміння життя,
– додав він.

Теги: Політика війна Новини Росії
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