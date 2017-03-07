Тепер ви знатимете про мистецтво все: створено додаток для розпізнавання картин

Розробники створили додаток Smartify, який дозволить дізнатись про картину все, наводячи на неї лише камеру мобільного пристрою.
Про це розповіли на Cultprostir.
Програма діє за принципом Shazam: додаток підказує користувачу назву художнього твору, впізнаючи його.
Особливістю додатка також є те, що він використовує систему розпізнавання зображень і технології доповненої реальності, щоб надати інформацію про картину. Тобто ви будете знати про картину всі дані: назву, автора та історію картини, навівши на неї просто камеру.
Smartify дозволить розпізнавати картини не лише в музеї, а й в будь-якому приміщенні. Також додаток впізнає зображення на листівках та плакатах.
Картини з інформацією також можна буде зберігати у свою галерею.
Це ваш персональний цифровий куратор. Наш мобільний додаток дозволяє сканувати твори мистецтва і отримати доступ до коментарів, залишених друзями, кураторами і самими художниками,
– заявили розробники.
Поки що сервіс не працює на повну силу, тому що лише в травні в базу будуть внесені всі картини з Лувру, Метрополітан-музею, художнього музею Рейксмюсеум в Амстердамі і лондонського Зібрання Уоллеса.
Зараз додаток вже доступний в Android і iTunes.
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