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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Тепер ви знатимете про мистецтво все: створено додаток для розпізнавання картин

16:47, сьогодні 89
Smartify
Smartify / news.platfor.ma

Розробники створили додаток Smartify, який дозволить дізнатись про картину все, наводячи на неї лише камеру мобільного пристрою.

Про це розповіли на Cultprostir.

Програма діє за принципом Shazam: додаток підказує користувачу назву художнього твору, впізнаючи його.

Особливістю додатка також є те, що він використовує систему розпізнавання зображень і технології доповненої реальності, щоб надати інформацію про картину. Тобто ви будете знати про картину всі дані: назву, автора та історію картини, навівши на неї просто камеру.

Smartify дозволить розпізнавати картини не лише в музеї, а й в будь-якому приміщенні. Також додаток впізнає зображення на листівках та плакатах.

Картини з інформацією також можна буде зберігати у свою галерею.

Це ваш персональний цифровий куратор. Наш мобільний додаток дозволяє сканувати твори мистецтва і отримати доступ до коментарів, залишених друзями, кураторами і самими художниками,
– заявили розробники.

Поки що сервіс не працює на повну силу, тому що лише в травні в базу будуть внесені всі картини з Лувру, Метрополітан-музею, художнього музею Рейксмюсеум в Амстердамі і лондонського Зібрання Уоллеса.

Зараз додаток вже доступний в Android і iTunes.

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Теги: LifeStyle мистецтво iPhone Android мобільні пристрої
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