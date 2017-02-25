Тепер з Європи до США можна долетіти за 65 доларів

Норвезька авіакомпанія Norwegian Air Shuttle ASA запускає бюджетні трансатлантичні рейси з Європи до США.

Із середини липня компанія пропонує новий тариф, за яким до США зі Старого Світу можна буде дістатись всього за 65 доларів в один бік, пише ВВС.

Для порівняння, зараз трансатлантичний рейс, наприклад, з Дубліна до Нью-Йорка коштує від 655 до 2755 доларів.

Натомість норвезька компанія пропонує за 65 доларів долетіти не тільки до Нью-Йорка, але й до Каліфорнії. Рейси відправлятимуться з Британії та Ірландії.

Якщо 65 доларів – це ціна найдешевшого квитка на такий рейс, то стандартний квиток теж не буде "кусатись" – він коштуватиме всього 99 доларів.

Щоправда, в авіакомпанії поки не зізнаються, за рахунок чого вдалось аж настільки знизити вартість трансатлантичного перельоту.

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