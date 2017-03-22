Теракт біля парламенту Британії: кількість жертв зросла

Внаслідок стрілянини біля будівлі Британського парламенту у Лондоні, яку у поліції вже назвали терактом, загинуло 4 людей, в тому числі нападник і поліцейський.

Про це заявила місцева поліція, пише видання The Guardian. Внаслідок нападу постраждали щонайменше 20 людей. До цього повідомлялось про до двох загиблих внаслідок теракту, а також про вбитого нападника. За версією поліції, він був сам. Нагадаємо, 22 березня, біля парламенту Великобританії на Вестмінстерському мості відбулася стрілянина. Поліція ліквідувала ймовірного винуватця стрілянини.