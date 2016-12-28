Теракт у Берліні: поліція впіймала ймовірного спільника терориста

Поліція Берліну затримала чоловіка, який контактував з головним підозрюваним у вчиненні теракту під час ярмарки Анісом Амрі.
Про попереднє затримання 40-річного громадянина Тунісу повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, інформує Німецька хвиля.
В квартирі та на робочому місці затриманого поліція провела обшуки.
Дані розслідування вказують на те, що затриманий міг бути причетний до терористичного акту.
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Нагадаємо, увечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок теракту 12 людей загинули, 49 зазнали поранень.
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