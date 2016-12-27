Теракт у Берліні: з’явилася нова деталь

Зловмисник поранив польського водія вантажівки, яка в’їхала у натовп у Берліні, за три годин до трагедії.

Про це повідомляє Bild.

Експертиза встановила, що поляк ще був живим під час теракту, але не був у змозі свідомо діяти.

Видання констатує, що чоловік не міг затримати терориста.

Додамо, у Німеччині збирають підписи під петицією до президента країни, щоб посмертно нагородити польського водія Федеральним хрестом за заслуги. Петицію підписали вже 37 тисяч людей.

Читайте також: Стало відомо, як берлінський терорист утік з Німеччини

Нагадаємо, увечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок теракту 12 людей загинули, 49 зазнали поранень.



Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи ІДІЛ.