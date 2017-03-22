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Теракт у Лондоні: опубліковано моторошне відео зі стріляниною

20:32, сьогодні 952 Читать новость на русском
Теракт у Лондоні
Теракт у Лондоні / Getty Images

У мережі з'явилось відео початку стрілянини біля парламенту у Лондоні, яку відкрили правоохоронці по нападнику з ножем.

Відео опублікувало видання Yahoo UK News у своєму Twitter.

"Це був жахливий момент, коли туристи почали бігти у пошуках укриття, після того, як поліція відкрила вогонь біля парламенту", – йдеться в повідомленні.

Британське агентство The Daily Mail опублікувало схему теракту біля будівлі британського парламенту. Як зазначає видання, спочатку авто із злочинцем врізалося в огорожу на Вестмінстерському мості, де наїхало на людей.

Після цього машина продовжила рух і в'їхала в огорожу парламенту Британії, далі водій вийшов з авто і накинувся на поліцейського з ножем, намагаючись потрапити до входу у парламент.

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Нагадаємо, у середу, 22 березня, біля парламенту Великобританії на Вестмінстерському мості відбулася стрілянина. Є поранені та загиблі. Поліція вже ліквідувала ймовірного винуватця стрілянини.

Теги: Стрілянина в Лондоні Лондон Великобританія Теракт Тероризм
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