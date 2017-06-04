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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Теракт у Лондоні: як все відбулося

16:16, сьогодні 88 Читать новость на русском

Пізнього вечора на Лондонському мосту фургон в'їхав у натовп людей, потім із машини вийшли невідомі та напали на перехожих із ножами. Інцидент вже назвали терактом.

За словами очевидців, терористи вбили офіціантку та відвідувача місцевого ресторану.

"Я не бачив нічого, я не пам'ятаю обличчя, нічого. Чув лише плач, крик та людей, які намагалися втекти. Усе що я бачив - це тільки як він розмахував ножем та зносив усе на своєму шляху", – розповів офіціант ресторану Алекс Мартінез.

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За вісім хвилин на місце інциденту вже прибули карети швидкої та правоохоронці. Трьох нападників застрелили одразу і почали шукати їхніх спільників. Відвідувачів ресторану виводили із піднятими руками. Ситуація була непередбачувана. Терористом міг бути будь-хто.

"Було багато пострілів. До ресторану увійшла поліція, наказала нам лягти на землю, а після огляду нас змусили залишити свої речі і швидко залишити заклад. Деякі люди із сусідніх будинків навіть виходили у нижній білизні", – розповів турист Лука Мелачіч Перусіна.

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Ким були ліквідовані нападники копи поки не розголошують. Заявили тільки, що на терористах були одягнуті муляжі поясів смертників. Лондонський міст наразі повністю перекритий.

Поліція назвала скоєне терактом, але жодна із терористичних організацій відповідальності на себе не взяла.

Ми розцінюємо цей напад як терористичний акт і розслідування досі триває. Контртерористична група Лондону вже взялася за цю справу,
– заявив помічник комісара поліції Лондона Марк Роулі.

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Вже відомо, що внаслідок нападу терористів постраждали принаймні двоє громадян Франції. Один з них серйозно поранений. Такі дані оприлюднив офіс президента Франці Емануеля Макрона.

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Українців серед постраждалих немає, повідомляє посольство України.

Через загрозу нових нападів, прем'єр Британії Тереза Мей скликає екстрене засідання урядового комітету безпеки "Кобра".

Слід зазначити, це вже третій теракт у Великобританії за останні три місяці. У березні подібний напад стався поблизу британського парламенту. Терорист на автомобілі влетів у натовп. Загинули п’ятеро осіб. Самого нападника застрелили поліцейські.

А 22 травня у Манчестері на концерті Аріани Гранде вибухнула бомба. Тоді загинули 22 людини. 59 були поранені. Серед постраждалих були діти.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент. Внаслідок нападу загинуло 7 осіб, ще півсотні отримали поранення.

Теги: Лондон Теракт у Лондоні Великобританія Теракт Тероризм
Джерело: 24 Канал
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