Теракт у Лондоні, замах на АТОвців і Анна розбрату: головне за тиждень

У Нідерландах ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому", а юний українець подолав національний рекорд Сергія Бубки, – про ці та інші події минулого тижня (29 травня – 4 червня) читайте в огляді сайту 24 Каналу.

Теракт тижня

У ніч на 4 червня вантажівка врізалася у пішоходів на Лондонському мосту, потім терористи вискочили з машини і почали різати людей ножами. В результаті загинули 7 осіб, 48 – поранені.

Трьох нападників знешкодили, ще 12 причетних до нападу арештували. Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики "Ісламської держави". Це вже третій теракт у Великій Британії за останні 3 місяці.

Попри це, 8 червня в країні відбудуться парламентські вибори.

Втрата тижня

31 травня пішов із життя предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар. 4 червня з ним попрощалися у Львові, а потім привезли до Києва, де аби попрощатись з єпископом-емеритом Любомиром Гузаром, віряни терпляче стояли на спеці по три години.

Читайте також: Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають

Сьогодні, 5 червня, відбудеться погребіння Блаженнішого у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Любомир Гузар був патріотом, мудрецем та одним із духовних лідерів нації.

Замах тижня

1 червня у Києві стріляли в екс-добровольців АТО Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. Кілер представився французьким журналістом, а коли домовився про зустріч з екс-бійцями, і ті сіли до нього в авто, – відкрив вогонь.

Окуєва стріляла у відповідь. Наразі нападник і Осмаєв у лікарні.

У кілера знайдено документи на ім’я громадянина України Олександра Дакара. Однак, за даними ЗМІ, цей чоловік на прізвисько "Дінго" є вбивцею охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Зараз йому оголошено підозру. Головна версія нападу – "патріотична позиція подружжя".

Скандал тижня

1 червня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Штатів з Паризької кліматичної угоди. До цього він тривалий час критикував Угоду, на яку США нібито витрачають надто багато коштів.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 червня 2017 р.

Рішення Трампа засудили лідери Німеччини, Франції, Великобританії, Канади та генсек НАТО. При цьому Трамп заявив про готовність домовлятися про умови нової кліматичної угоди.

Читайте також: Через Трампа клімат у світі стає прохолоднішим

Паризьку угоду уклали лідери 200 країн у 2015 році. Вона має на меті скоротити викиди в атмосферу для зменшення парникового ефекту.

Кримінал тижня

30 травня у Києві застрелили екс-керівника "Укрспирту" Віктора Панкова. Це сталося біля його будинку на Позняках. Кілер зник з місця події на червоній "Ауді", у місті оголосили план "Перехоплення".

Наразі вбивцю не знайшли, але в МВС уже підготували для нього підозру.

Офіційна версія нападу – професійна діяльність Панкова в концерні "Укрспирт". Неофіційна – кримінальні розбірки за фінансові потоки, які проходять через концерн.

Подія тижня

30 травня верхня палата Сенату Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Це стало останнім кроком на шляху до офіційного запуску асоціації "Україна-ЄС".

Нижня палата парламенту ратифікувала Угоду ще 23 лютого. Тепер документ має підписати король Нідерландів, а потім Угоду відправлять до Брюсселя.

Читайте також: Зрозуміло про Угоду про асоціацію з ЄС: що вона обіцяє Україні

6 квітня 2016 року на референдумі 61% голландців висловилися проти ратифікації Угоди. Однак волевиявлення мало консультативний характер, а тому не вплинуло на кінцевий результат.

Перемога тижня

31 травня Стокгольмський арбітраж задовольнив позов НАК "Нафтогаз України" до "Газпрому" про перегляд ціни на газ з урахуванням ринкових умов.

Йдеться про контракт, укладений 2009 року між прем’єр-міністрами Юлією Тимошенко та Володимиром Путіним.

Ця угода позначила разюче підвищення ціни на газ для України від російського "Газпрому", а також містила принцип "бери або плати" – тобто Україна повинна була сплачувати щороку за понад 50 млрд кубів газу, навіть якщо не потребувала їх.

Новина тижня

З 1 червня набула чинності угода між Україною і Туреччиною про взаємний перетин кордону за внутрішніми ID-паспортами – пластиковими картками, які зараз отримують всі при досягненні 16-річного віку замість старих паперових паспортів.

Тепер громадяни зможуть перебувати на території України та Туреччини 90 днів протягом терміну у 180 днів.

З 1.06. українці в'їжджатимуть до Туреччини і перебув. там 90/180 днів нa основі внутр.паспорта у формі ID-картки. pic.twitter.com/IWLt7VZeSO — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 1 червня 2017 р.

Шоу тижня

29 травня президент Росії Володимир Путін, перебуваючи з візитом у Франції, сказав, що княжна Анна Ярославна, дочка Ярослава Мудрого, має російське походження.

У відповідь заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків заявив, що Путін намагався ввести французів в оману, адже Анна, як і її батько Ярослав Мудрий, були родом з Києва.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 травня 2017 р.

Далі на Twitter-аккаунтах українського та російського МЗС розгорілась саркастична перепалка, у якій сторони не могли "поділити Анну".

#Путин назвал Ярослава Мудрого русским. Хорошо, что #Париж - еще не исконно русская территория. — Stanislav Pogorilov (@ElturS) 29 травня 2017 р.

Читайте також: "Мазурік" Анну вкрав: підсумки візиту Путіна до Парижа

Спочатку Володимир, тепер Ярослав з дочкою. Хто виявиться щирим росіянином завтра? Леся Українка? Хоч недарма #путін з'їздив, народ потішив. pic.twitter.com/CdnMxI8D8o — Anton Sakaliuk (@santei90) 29 травня 2017 р.

Рекорд тижня

29 травня юний легкоатлет Владислав Малихін побив національний рекорд президента НОК України Сергія Бубки зі стрибків із жердиною.

Попереднє досягнення він перевершив на цілих 15 см, взявши висоту у 5,70 м. Тепер цей результат входить до вісімки найкращих поточного сезону в світі.