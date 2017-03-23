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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ

Теракт у Лондоні: зросла кількість загиблих та поранених

02:31, сьогодні 0
Теракт у Лондоні
Теракт у Лондоні / apnews

У результаті теракту біля парламенту Великої Британії загинуло вже 5 людей, ще 40 отримали поранення.

Комісар антитерористичного департаменту Лондонської поліції Майкл Роулі уточнив, що в число загиблих входять поліцейський, якому загинув від ножових поранень, а також сам зловмисник, повідомляє АР.

Серед постраждалих також є поліцейські. За попередньою інформацією, постраждали три правоохоронці. Декілька осіб перебувають у вкрай критичному стані.

Операція в центрі Лондона досі триває, хоча в поліції стверджують, що нападник діяв самостійно.

Читайте також: Теракт у Лондоні: опубліковано моторошне відео зі стріляниною

Нагадаємо, 22 березня, біля парламенту Великобританії на Вестмінстерському мості відбулася стрілянина. Поліція назвала це терактом.

Працівники ЗМІ оприлюднили фото та назвали ім’я ймовірного терориста, що вчинив стрілянину.

Теги: Великобританія Тероризм Жертви Теракт у Лондоні
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