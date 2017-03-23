Теракт у Лондоні. З’явилось ім’я та фото імовірного нападника

Працівники ЗМІ оприлюднили фото та назвали ім’я ймовірного терориста, що вчинив стрілянину у Лондоні. Підозрюваний був громадянином Британії, його звали Абу Іззадін.

Так, британський телеканал Sky News опублікував фото передбачуваного нападника. На фотографії видно, як поранена людина лежить на ношах, а медики надають йому допомогу.

First picture of Westminster attack suspect https://t.co/VFYzhvL1jK — Sky News (@SkyNews) 22 березня 2017 р.

Польський журналіст-міжнародник Войчех Бояновські також опублікував фото підозрюваного.

Abu Izzadeen - potencial suspect behind the #LondonBridge attak was a british citizen pic.twitter.com/AvyGazFKBE — Wojciech Bojanowski (@BojanowskiW) 22 березня 2017 р.

Як пише видання Breaking911, Абу Іззадін прийняв іслам у 18 років і був членом організації "Абу Гурабаа", забороненої британським урядом через підтримку тероризму. У 2008 він потрапив за грати через фінансування тероризму.

Suspected London Terrorist Named As Hate preacher Abu Izzadeen (Trevor Brooks). (@LaStampa) pic.twitter.com/OZfSejAFig — Breaking911 (@Breaking911) 22 березня 2017 р.