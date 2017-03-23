Теракт у Лондоні. З’явилось ім’я та фото імовірного нападника

Працівники ЗМІ оприлюднили фото та назвали ім’я ймовірного терориста, що вчинив стрілянину у Лондоні. Підозрюваний був громадянином Британії, його звали Абу Іззадін.
Так, британський телеканал Sky News опублікував фото передбачуваного нападника. На фотографії видно, як поранена людина лежить на ношах, а медики надають йому допомогу.
Польський журналіст-міжнародник Войчех Бояновські також опублікував фото підозрюваного.
Як пише видання Breaking911, Абу Іззадін прийняв іслам у 18 років і був членом організації "Абу Гурабаа", забороненої британським урядом через підтримку тероризму. У 2008 він потрапив за грати через фінансування тероризму.
Нагадаємо, 22 березня, біля парламенту Великобританії на Вестмінстерському мості відбулася стрілянина. Поліція назвала це терактом та ліквідувала ймовірного терориста.
За останніми даними, внаслідок стрілянини загинуло 4 людей, в тому числі нападник і поліцейський.