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Названо перші імена жертв теракту у Манчестері

17:50, сьогодні 314 Читать новость на русском
Теракт на
Теракт на "Манчестер Арені" загалом забрав життя 12 дітей / Getty Images

18-річну студентку Джоржджину Келландер та 8-річну Сеффі Роуз Руссо вважають першими жертвами теракту, який стався під час концерту популярної американської співачки Аріани Гранде на "Манчестер Арені" в однойменному місті у Великобританії.

Про це повідомляє британське видання The Daily Mail.

За інформацією ресурсу, дівчина за кілька годин до концерту опублікувала фото, на якій вона посміхається разом з Аріаною Гранде. Світлину було зроблено два роки тому.

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Келландер, Гранде, теракт, Манчестер, жертви

Джина Келландер і Аріана Гранде два роки тому

Також Джина написала, що з нетерпінням чекає на зустріч з Гранде.

Келландер, Гранде, теракт, Манчестер, жертви
Джина перед концертом писала Гранде

Зауважимо, що її друзі у соцмережах почали висловлювати жаль щодо смерті підлітка.

Келландер, Гранде, теракт, Манчестер, жертви
Друзів Джини шокувала смерть подруги

Келландер, Гранде, теракт, Манчестер, жертви
Друзі та близькі Джини називають її сонячним промінчиком

Крім того її друзі у коментарі виданню The Evenning Standart розповіли, що 16-річна фанатка Аріани Гранде була однією з перших жертв теракту на "Манчестер Арені", кого доправили до лікарні.

Також повідомляється, що померла вона на руках у своєї мами.

Додамо, що відомий актор Шон Магуайр перепостив один із її дописів і розповів, що зустрічався з дівчиною у квітні. За його словами, вона видалась йому милою.

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Крім того, інший британський ресурс The Sun опублікував ім’я іншої жертви – нею виявилась 8-річна Сеффі Роуз Руссос, яка померла у госпіталі. Про це журналістам повідомила вчителька школи, де вона вчилася.

Руссос, Гранде, теракт, Манчестер, жертви
Сеффі Роуз Руссос було лише 8 років

Видання додає, що разом з малолітньою фанаткою Гранде на концерті перебували також її мама та сестра, які отримали поранення від шрапнелі. Проте дівчину та її родичів доправили до різних лікарень.

Руссос, Гранде, теракт, Манчестер, жертви
Сеффі на концерті була разом з сестрою та мамою, які також постраждали

За інформацією Північно-західної медичної служби, серед жертв теракту у Манчестері налічується 12 дітей, яким менше за 16 років.

Нагадаємо, уночі проти 23 травня під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде на "Мачестер Арені" стався вибух.

Унаслідок інциденту, за останніми даними, щонайменше 22 особи загинули, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. Українців серед жертв немає. Поліція Великобританії заявила, що розглядає інцидент як терористичний акт.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

Теги: Теракт у Манчестері Теракт Великобританія Жертви Діти Неповнолітні
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