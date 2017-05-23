Теракт у Манчестері: стало відоме ім'я терориста-смертника

Британські ЗМІ пишуть, що смертником, який вчинив кривавий теракт у Манчестері, був 23-річний Салман Абеді.

Зокрема, про це повідомляють CBS News у своєму Twitter.

CORRECTION: CBS News can confirm suspected Manchester attacker is 23-year-old Salman Abedi https://t.co/OtAmmxHRzF pic.twitter.com/vWYlZrenyB — CBS News (@CBSNews) 23 травня 2017 р.

За даними видання, правоохоронні органи Великобританії знали про ймовірного терориста і про те, яку загрозу він може становити.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Читайте також: У Манчестері евакуювали торговий центр: очевидці кажуть про вибух

Нагадаємо, в ніч на 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на "Мачестер Арені" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".



Внаслідок вибуху, за останніми даними, щонайменше 22 особи загинули, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. Українців серед жертв немає.