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Теракт у Манчестері: стало відоме ім'я терориста-смертника

17:52, сьогодні 1333 Читать новость на русском
Стало відоме ім'я винуватця теракту в Манчестері
Стало відоме ім'я винуватця теракту в Манчестері / Getty images

Британські ЗМІ пишуть, що смертником, який вчинив кривавий теракт у Манчестері, був 23-річний Салман Абеді.

Зокрема, про це повідомляють CBS News у своєму Twitter.

За даними видання, правоохоронні органи Великобританії знали про ймовірного терориста і про те, яку загрозу він може становити.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

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Нагадаємо, в ніч на 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на "Мачестер Арені" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".

Внаслідок вибуху, за останніми даними, щонайменше 22 особи загинули, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. Українців серед жертв немає.

Теги: Теракт у Манчестері Жертви Тероризм Великобританія Вибух
Джерело: 24 Канал
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