Теракт у Манчестері: з’явилися нові дані про загиблих

Кількість загиблих унаслідок теракту у Манчестері зросла до 22 осіб, серед загиблих є діти.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на британські ЗМІ.

Також видання зазначило, що за даними поліція підтвердила інформацію про те, що теракт влаштував смертник. Він загинув на місці події.

Також відомо, що за уточненими даними кількість поранених становить 59 осіб.

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Нагадаємо, під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде в англійському Манчестері стався вибух.



Поліція Великобританії заявила, що розглядає інцидент як терористичний акт.