Теракт у Сомалі: кількість загиблих перевищила 230 осіб

Внаслідок вибуху начиненої вибухівкою вантажівки у Могадішо, щонайменше 231 людина загинуло.

Нагадаємо, в неділю, 15 жовтня, у столиці Сомалі Могадішо пролунав потужний вибух. Начинена вибухівкою вантажівка вибухнула біля входу в готель в центрі міста. В результаті готель завалився та під його завалами залишилися люди. Терорист-смертник підірвав вантажівку, коли його намагалися затримати. Вантажівка змітала на своєму шляху мотоцикли і легкові автомобілі, поки не досягнула людного перехрестя, де і стався вибух.

Очікується, що кількість загиблих зросте, оскільки ще щонайменше 300 людей дістали поранення внаслідок атаки і нині перебувають в лікарнях, повідомляє DW.

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Через напад згоріло близько сотні інших автомобілів. Пошкоджено також будівлі в радіусі сотень метрів від місця вибуху.

У зв’язку з трагедією президент країни Мохамед Абдуллахі Мохамед оголосив триденний траур.

Зауважимо, що це теракт вважається найбільшим у Сомалі за останні 10 років.

Досі за напад не взяла на себе відповідальності жодна терористична організація, хоча уряд вважає причетною до цього ісламістів із "Аш-Шабаб", пов'язаних з терористами "Аль-Каїди".

Вибух стався за два дні після того, як у Могадішо побував командувач армії США в Африці. Також за два дні до атаки міністр оборони країни пішов у відставку.