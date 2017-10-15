Теракт у Сомалі: кількість загиблих перевищила 230 осіб
Внаслідок вибуху начиненої вибухівкою вантажівки у Могадішо, щонайменше 231 людина загинуло.
Нагадаємо, в неділю, 15 жовтня, у столиці Сомалі Могадішо пролунав потужний вибух. Начинена вибухівкою вантажівка вибухнула біля входу в готель в центрі міста. В результаті готель завалився та під його завалами залишилися люди. Терорист-смертник підірвав вантажівку, коли його намагалися затримати. Вантажівка змітала на своєму шляху мотоцикли і легкові автомобілі, поки не досягнула людного перехрестя, де і стався вибух.
Очікується, що кількість загиблих зросте, оскільки ще щонайменше 300 людей дістали поранення внаслідок атаки і нині перебувають в лікарнях, повідомляє DW.
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Через напад згоріло близько сотні інших автомобілів. Пошкоджено також будівлі в радіусі сотень метрів від місця вибуху.
У зв’язку з трагедією президент країни Мохамед Абдуллахі Мохамед оголосив триденний траур.
Зауважимо, що це теракт вважається найбільшим у Сомалі за останні 10 років.
Досі за напад не взяла на себе відповідальності жодна терористична організація, хоча уряд вважає причетною до цього ісламістів із "Аш-Шабаб", пов'язаних з терористами "Аль-Каїди".
Вибух стався за два дні після того, як у Могадішо побував командувач армії США в Африці. Також за два дні до атаки міністр оборони країни пішов у відставку.
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