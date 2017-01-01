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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Теракт у Стамбулі і дивний замах на Пашинського – чим жили Україна та світ 1 січня

22:00, сьогодні 278 Читать новость на русском
На момент атаки в закладі перебувало понад півтисячі відвідувачів
На момент атаки в закладі перебувало понад півтисячі відвідувачів / Getty images

В ніч, коли увесь світ відзначав прихід Нового 2017 року, Туреччину сколихнув черговий кривавий теракт.

Атака сталась в ніч на 1 січня в популярному нічному клубі Reina, що в історичному центрі Стамбула.

Щонайменше один озброєний автоматом Калашникова терорист, одягнений у костюм Санта-Клауса, спершу застрелив поліцейського на вулиці, а потім зайшов у клуб і почав стріляти по відвідувачах.

Внаслідок нападу загинуло 39 осіб, майже 70 зазнали поранень.

За даними ЗМІ, нападника, хоча поки невідомо, чи діяв він один, досі не вдалось знайти.

Станом на вечір 14 січня вже опізнані тіла 35 загиблих, серед яких 24 іноземці.

На момент атаки в клубі перебувало понад півтисячі відвідувачів.

Дивіться також: Як Стамбул оговтується після нічного теракту: людське обличчя трагедії

Як відзначили день народження Бандери

1 січня у 108 річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери у багатьох містах України відбувалась вже традиційна смолоскипна хода.

Найчисельніша акція відбулась у Києві. Хода розпочалася о 18:00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Далі активісти вирушили по бульвару Шевченка та Хрещатику до Майдану Незалежності.

За правопорядком стежило понад 700 правоохоронців.

Дивний "замах" на нардепа Пашинського

Про нібито замах на себе сам Сергій Пашинський написав у своєму Facebook.

За його словами, інцидент стався 31 грудня увечері після того, як вони з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі.

На нього посеред лісу з пляшкою в руках кинувся нетверезий чоловік і вдарив його пляшкою по голові, а Пашинський для самозахисту вистрелив йому в ногу.

Пізніше стало відомо, що чоловік, який напав на нардепа, вже раніше мав проблеми із законом.

Читайте також: Відволікає від квартири Лещенка: як в мережі реагують на "самооборону" Пашинського

Анонс

2 січня президент Франції Франсуа Олланд відвідає Ірак, щоб особисто привітати французьких військових, які підтримують іракські війська у боротьбі з "Ісламською державою".

Понеділок, 2 січня, в Україні державний вихідний день.

Теги: Степан Бандера Україна Політика Туреччина Київ Новорічні свята Сергій Пашинський Зброя Кримінал Розслідування Франсуа Олланд Ірак Теракт у Стамбулі Жертви
Джерело: 24 Канал
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