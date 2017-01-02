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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Теракт у Стамбулі: стало відомо про особливу жорстокість нападника

23:00, сьогодні 55 Читать новость на русском
Головний підозрюваний
Головний підозрюваний

Нападник, який влаштував у новорічну ніч теракт у Стамбулі, випустив понад 180 куль та цілився у голови.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

За інформацією видання Hürriyet Daily News, у клубі терорист цілив у голови людей, які лежали на підлозі. На думку експертів, чоловік пройшов військову підготовку.

Також поліція оприлюднила фото головного підозрюваного.

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Нагадаємо, напад на нічний клуб Reina в Стамбулі був скоєний в новорічну ніч. Озброєний бойовик відкрив стрілянину з автомата, в результаті чого загинули 39 осіб. Ще майже 70 осіб отримали поранення. Більшість загиблих іноземці.

Теги: Теракт у Стамбулі Тероризм
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