Теракт у Стамбулі: стало відомо про особливу жорстокість нападника

Нападник, який влаштував у новорічну ніч теракт у Стамбулі, випустив понад 180 куль та цілився у голови.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ. За інформацією видання Hürriyet Daily News, у клубі терорист цілив у голови людей, які лежали на підлозі. На думку експертів, чоловік пройшов військову підготовку. Також поліція оприлюднила фото головного підозрюваного. Читайте також: Фотофакт: головний символ Берліна зробили "турецьким" Нагадаємо, напад на нічний клуб Reina в Стамбулі був скоєний в новорічну ніч. Озброєний бойовик відкрив стрілянину з автомата, в результаті чого загинули 39 осіб. Ще майже 70 осіб отримали поранення. Більшість загиблих – іноземці.

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