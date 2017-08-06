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Теракт у Венесуелі: повстанці захопили військову базу

17:01, сьогодні 1048 Читать новость на русском
Протести у Венесуелі
Протести у Венесуелі / Getty Images

У Венесуелі група повстанців захопила військову базу "Фуерте Парамакай". Уряд країни вже назвав цей інцидент терактом.

Як повідомляє Associated Press, невелика група озброєних чоловіків у камуфляжній формі захопила військову базу, а також випустила відеозвернення, в якому заявила про заколот в місті Валенсія (штат Карабобо, Венесуела).

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Відомо, що в цій військовій базу були розміщені урядові війська. У відеоролику лідер повстанців назвав кожного солдата, який не підтримає повстання, потенційною мішенню.

Військові зуміли взяти під контроль ситуацію після нападу. Вже провелики кілька арештів, про жертв внаслідок захоплення військової бази – не повідомляється.

Нагадаємо, у Венесуелі з початку квітня 2017 року тривають акції протесту проти влади. Протестувальники вимагають, зокрема, відставки президента країни Ніколаса Мадуро. За цей час було вбито більше 120 осіб, а постраждало близько тисячі осіб.

Теги: протести Венесуела
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