Теракт у Єрусалимі: невідомий на вантажівці протаранив пішоходів, є загиблі (Доповнено)

В одному з популярних туристичних місць Єрусалима – набережній з видом на оточене стіною Старе місто, стався теракт. Невідомий протаранив пішоходів вантажівкою.
Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеві джерела, поранення отримали щонайменше 15 осіб, з них двоє – у критичному стані.
Ряд ЗМІ повідомляє про трьох чи чотирьох загиблих в наслідок наїзду, а тіла були порозкидані по цілій вулиці.
За даними Associated Press, жертвами теракту стали ізраїльські військові, які саме виходили з автобусу. Водій вантажівки прискорився перед зіткненням.
Водій вантажівки був застрелений.
Місцева поліція кваліфікувала цю подію як теракт.
Слід зазначити, що це не вперше вантажівку використовують для вчинення терактів. До цього такий "метод" використали у Ніцці та Берліні.
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