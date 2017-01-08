Теракт у Єрусалимі: невідомий на вантажівці протаранив пішоходів, є загиблі (Доповнено)

В одному з популярних туристичних місць Єрусалима – набережній з видом на оточене стіною Старе місто, стався теракт. Невідомий протаранив пішоходів вантажівкою.

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеві джерела, поранення отримали щонайменше 15 осіб, з них двоє – у критичному стані.

Ряд ЗМІ повідомляє про трьох чи чотирьох загиблих в наслідок наїзду, а тіла були порозкидані по цілій вулиці.

За даними Associated Press, жертвами теракту стали ізраїльські військові, які саме виходили з автобусу. Водій вантажівки прискорився перед зіткненням.

Sad day in #Jerusalem with another #TerrorAttack leaving at least 4 dead. Tell me more how settlements are the obsticle for peace #UNSC2334 — ??Assaf Moran (@AssafMoran) 8 січня 2017 р.

Водій вантажівки був застрелений.

?? Now in #Israel: Truck attack in #Jerusalem at least 15 Israeli settlers injured, 2 in a critical condition and killed 3 IDF soldiers. pic.twitter.com/E5T5RWd3CT — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 8 січня 2017 р.

Місцева поліція кваліфікувала цю подію як теракт.

Слід зазначити, що це не вперше вантажівку використовують для вчинення терактів. До цього такий "метод" використали у Ніцці та Берліні.