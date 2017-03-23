Теракт в Лондоні: як реагували знаменитості

Вчора, 22 березня, в самому центрі Лондона стався теракт: загинуло 4 людини, ще 40 отримали поранення.
Невідомий наїхав на пішохода, протаранив вотора та поранив поліцейського. Злочинця ліквідували.
Як і весь світ, знаменитості також слідкували за подіями. Свої думки щодо цього вони публікували у соцмереждах.
Відомий футболіст Девід Бекхем написав, що "Я гордий нашим містом і людьми, які нас захищають" та зазначив, що його думи з тими, хто втратив близьких.
Пінк поділилась, що її серце "болить за людей, які постраждали під час атаки в Лондоні".
"Нехай Бог захистить усіх у Лондоні. Ненавиджу погані новини. Співчуття родинам загиблих", – написала Нікі Мінаж.
Акторка Аліса Мілано висловила підтримку потерпілим та закликала жителів Лондона триматись один за одного.
"Сьогодні Біг Бен такий же сильний і мужній, як уся британська нація. Відправляю свої думки і молитви", – написала Кетрін Зета-Джонс.