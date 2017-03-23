Теракт в Лондоні: як реагували знаменитості

Вчора, 22 березня, в самому центрі Лондона стався теракт: загинуло 4 людини, ще 40 отримали поранення.

Невідомий наїхав на пішохода, протаранив вотора та поранив поліцейського. Злочинця ліквідували.

Як і весь світ, знаменитості також слідкували за подіями. Свої думки щодо цього вони публікували у соцмереждах.

Відомий футболіст Девід Бекхем написав, що "Я гордий нашим містом і людьми, які нас захищають" та зазначив, що його думи з тими, хто втратив близьких.

My thoughts are with those who lost loved ones and were injured in London. Prouder than ever of our great city and the people that protect us ?? Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Мар 22 2017 в 8:08 PDT

??? #PrayForLondon ??? Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) Мар 22 2017 в 3:31 PDT

Пінк поділилась, що її серце "болить за людей, які постраждали під час атаки в Лондоні".

I've just this second turned on the news ??? my heart is hurting for the people in London who have been affected by yet another tragedy — P!nk (@Pink) 22 березня 2017 р.

"Нехай Бог захистить усіх у Лондоні. Ненавиджу погані новини. Співчуття родинам загиблих", – написала Нікі Мінаж.

May God protect everyone in London. Hate hearing this sad news. Sending my condolences to the victims' families. — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 22 березня 2017 р.

London I love you x — Lily (@lilyallen) 22 березня 2017 р.

Акторка Аліса Мілано висловила підтримку потерпілим та закликала жителів Лондона триматись один за одного.

London! My thoughts of strength and love are being sent to you. Hold on to each other. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 22 березня 2017 р.

Sending ??love to ??...??? — KATY PERRY (@katyperry) 22 березня 2017 р.

"Сьогодні Біг Бен такий же сильний і мужній, як уся британська нація. Відправляю свої думки і молитви", – написала Кетрін Зета-Джонс.