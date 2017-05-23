Теракт в Манчестері: найбільші політичні партії зупинили передвиборчу кампанію

Ключові політичні сили Великобританії підтримали призупинення передвиборчої кампанії. Вибори до парламенту країни заплановано на 8 червня цього року.

Як повідомляє ВВС, на такий крок погодились як правляча Консервативна партія, так і усі опозиційні сили після того, як в англійському Манчестері стався вибух на концерті популярної американської виконавиці Аріани Гранде.

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Зокрема, лідер Лейбористів Джеремі Кобрин зазначив, що мав вранці розмову з прем'єр-міністром Терезою Мей та домовився про призупинення передвиборчих заходів "до подальшого повідомлення".

Лідер Ліберал-демократичної партії – третьої за впливом політсили Британії – скасував свій візит до Гібралтару. У Шотландській національній партії відклали заплановані заходи, про призупинення кампанії оголосили і в партії UKIP.

Нагадаємо, в результаті вибуху на Manchester Arena щонайменше 19 осіб загинуло, ще 59 отримали поранення.



Поліція Великобританії заявила, що розглядає інцидент як терористичний акт.