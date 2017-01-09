Теракт в Єгипті: щонайменше 10 людей загинули після нападу на блокпост

На півночі Єгипту на Синайському півострові стався теракт, внаслідок чого як мінімум десять правоохоронців загинуло. Ще чимало осіб, в тому числі мирне населення, зазнали поранення.

Як повідомляє Al Jazeera, терорист-смертник протаранив сміттєвозом з вибухівкою контрольно-пропускний пункт в місті Ель-Аріш, що на півночі Синаю. Потім озброєні люди відкрили вогонь по посту охорони.

Вибух був такої потужності, що пошкоджень зазнала трьохповерхова поліцейська будівля. Чимало тіл дістали з під завалів, пише AP.

Згодом виявилося, що нападники планували ще один напад на інших пропускний пункт, однак поліції вдалося вчасно зупинити терористів. Один з правоохоронців загинув у перестрілці.

Поки що жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за напад.

Схожий теракт на Синаї відбувся у листопаді 2016 року. Тоді теж завдяки начиненому вибухівкою автомобілю здійснили напад на контрольно-пропускний пункт. Внаслідок теракту загинули вісім солдатів.

Нагадаємо, вчора водія, якого пов’язують з терористичною "Ісламською державою", здійснив теракт за допомогою вантажівки у Ізраїлі, в'їхавши у натовп солдат.