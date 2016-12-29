Теракт все ж міг бути, – Міноборони РФ про катастрофу Ту-154

Російська державна комісія, що розслідує причини падіння військового Ту-154 у Чорне море не виключає версію теракту на борту літака.
Про це під час брифінгу розповів начальник Служби безпеки польотів авіації ЗС Росії генерал-лейтенант Сергій Байнетов.
"Крім вибуху на борту, міг бути якийсь механічний вплив, не обов'язково теракт має бути пов'язаним з вибухом", – зазначив.
Також військовий підкреслив, що хоча версія теракту не виключається, вона не розглядається серед основних.
"Попередні розшифровки записів "чорного" ящика дозволили зробити висновок, що вибуху на борту не було. Але теракт – це ж не тільки вибух, можуть бути й інші причини, тому цю версію ми не знімаємо", – додав представник Міноборони.
Зауважимо, що цю інформацію підтвердив міністр транспорту Росії Максим Соколов, який очолює урядову комісію з розслідування катастрофи Ту-154.
Він, зокрема, заявив, що версія теракту з вибухом не знайшла підтвердження, оскільки в результаті аналізу уламків повітряного судна і тіл загиблих не було виявлено слідів вибуху та пожежі.
Також міністр повідомив, що, згідно з основною версією, причиною падіння літака стала технічна несправність. При цьому він підкреслив, що остаточні висновки зроблять не раніше ніж через 30 діб.
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Нагадаємо, уранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся до Сирії. На його борту перебували 92 людини.
Раніше була інформація, що в силових структурах Росії не розглядають версію теракту як одну з основних версій катастрофи літака.
Крім того, у Міністерстві транспорту Росії запевнили, що авіакатастрофа – це не теракт.
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