Теракти у Лондоні: українців серед постраждалих нема

В результаті терористичних актів у Лондоні громадяни України не постраждали.

Про це повідомила прес-служба Департаменту Консульської служби МЗС України з посиланням на правоохоронні органи Лондона у Twitter.

"Інформація поліції Лондона станом на 10:00: українців серед постраждалих нема. Консул підтримує контакт з компетентними органами", – йдеться у повідомленні.

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Інфо поліції #Лондон станом на 10:00: українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з комп.органами. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 4 червня 2017 р.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.



У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.



За попередніми даними, в Лондоні внаслідок теракту загинуло 6 людей. Станом на ранок 4 червня відомо, що до лікарень потрапили до 48 осіб.