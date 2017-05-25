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Тереза Мей проведе "виховну розмову" з Трампом на саміті НАТО, – Politico

14:38, сьогодні 260 Читать новость на русском
Тереза Мей звинувачує Дональда Трампа у витоці розвідданих
Тереза Мей звинувачує Дональда Трампа у витоці розвідданих / News.com.au

Тереза Мей зустрінеться із Дональдом Трампом на першому для них обох саміті НАТО із важким серцем. Прем'єр-міністр Великобританії ображена на лідера Америки за витік інформації, пов'язаної з манчестерським терористом.

Про це повідомляє Politico.

"Прем'єр-міністр Великобританії полетить до Брюсселя 25 травня на свій перший саміт з лідерами НАТО на тлі суперечок у своїй країні, викликаних витоком оперативних розвідданих щодо розслідування теракту в Манчестері, який стався у понеділок", – пояснює автор статті Том Мактаг.

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Британська служба безпеки відчутно обурена щодо кількості інформації, яка просочилася у відкритий доступ після того, як ім'я терориста і фотографії з місця злочину, зроблені британськими слідчими, були опубліковані в американських ЗМІ, незважаючи на публічне прохання міністра внутрішніх справ Великобританії припинити витік,
– йдеться у статті.

Міністр оборони Майкл Феллон, який супроводжуватиме Мей у Брюсселі, заявив, що подібне зливання даних ставить антитерористичне розслідування під загрозу і є "неприйнятним" зловживанням довірою.

Проте, незважаючи на образу, як зазначає видання, Тереза Мей планує отримати гарантії від Дональда Трампа щодо питань Росії та НАТО.

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За словами високопоставленого представника британського уряду, прем'єр-міністр Великобританії під час саміту планує підтримати Трампа у проханні до Альянсу оптимізувати свої зусилля в боротьбі зі світовим тероризмом. Водночас Мей хоче завадити лідеру Штатів піти на зближення з Москвою, назвавши режим Володимира Путіна другою найбільшою загрозою світовій безпеці після тероризму, зазначає автор публікації.

Нагадаємо, 25 травня глави країн-членів НАТО проведуть засідання. Під час цієї зустрічі планується обговорити й українське питання.

Теги: Політика НАТО Дональд Трамп США Теракт у Манчестері Великобританія
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