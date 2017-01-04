  • укр
  • рус
11:14
4 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Пашинського. Перепоховання Олександра Олеся
Випуск новин
22:13, 3 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Територія в районі Світлодарської дуги належить Україні, – Полторак

08:28, сьогодні 11841 Читать новость на русском
Степан Полторак
Степан Полторак / Соцмережі

Збройні сили України не порушували Мінських домовленостей, взявши під контроль нові позиції в районі Світлодарської дуги.

Таку заяву зробив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі 5 Каналу.

"Що стосується наших міжнародних партнерів, то таких звинувачень щодо порушення Мінських угод немає, тому що їх бути не може по суті, тому що ми не порушуємо Мінські угоди. Взагалі, згідно з Мінськими угодами, та територія, тобто нові позиції в районі Світлодарської дуги, належить Україні. Ми всі пересування робимо на своїй території", – зазначив він.

Читайте також: Полторак зробив заяву стосовно режиму тиші в зоні АТО

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Степан Полторак Міністерство оборони України Світлодарська дуга Мінські домовленості
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Разные ипостаси юмора: 10 увлекательных комедий на любой вкус
сьогодні, 08:31 Разные ипостаси юмора: 10 увлекательных комедий на любой вкус
Дмитро Бєлобров 1065
Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
3 січня, 22:12 Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
Олег Руденко 16 20351
Про пінчукові витребеньки
3 січня, 20:38 Про пінчукові витребеньки
Дід Панас 1847
Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
3 січня, 19:01 Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
519
3 січня, 17:30 "Співай": страх не зупинить того, хто робить улюблену справу
Юлія Ліпенцева 650
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня 2016 , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Безчинства фанатів у Одесі: летіли петарди та каміння у натовп
8 грудня 2016 , 23:41
Порошенко дав добро на збільшення військового бюджету
 16 вересня 2016 , 20:59 22
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук