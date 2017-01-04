Територія в районі Світлодарської дуги належить Україні, – Полторак

Збройні сили України не порушували Мінських домовленостей, взявши під контроль нові позиції в районі Світлодарської дуги.

Таку заяву зробив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі 5 Каналу.

"Що стосується наших міжнародних партнерів, то таких звинувачень щодо порушення Мінських угод немає, тому що їх бути не може по суті, тому що ми не порушуємо Мінські угоди. Взагалі, згідно з Мінськими угодами, та територія, тобто нові позиції в районі Світлодарської дуги, належить Україні. Ми всі пересування робимо на своїй території", – зазначив він.

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