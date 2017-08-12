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"Термінатор" повертається: Арнольд Шварценеггер назвав дату початку зйомок шостого епізоду

11:55, сьогодні 343 Читать новость на русском
"Термінатор" повертається: Арнольд Шварценеггер назвав дату початку зйомок шостого епізоду / Фото з відкритих джерел

Американський актор і колишній губернатор Каліфорнії підтвердив, що буде зніматися в черговій частині кіносаги. Ще в травні стало відомо про продовження зйомок відомої кіносаги, але цього разу головний герой Арнольд Шварценеггер назвав точну дату.

Про це повідомляють на Daily Mail.

Зйомки фільму почнуться в березні 2018 року, а режисером фільму стане Джеймс Кемерон, який придумав історію "Термінатора" і зняв перші дві картини про "залізного Арні".

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Арнольд Шварценеггер у фільмі "Термінатор"

Як розповів режисер, 70-річний актор Арнольд на цей раз не буде в образі машини "Т-800", а зіграє реальну людину, яка була прототипом кіборга.

Запитайте себе, чому всі персонажі виглядають і говорять, як Арнольд. На це повинна бути причина. Правильно, мене осяяла думка, що повинен бути прототип,
– пояснив Кемерон.

До слова, Шварценеггер із задоволення згадує досі, як народжувалась легендарна фраза "I'll Be Back" з кінострічки про "Термінатора". В одному з інтерв'ю Арнольд багато жартував над тим, як важко давалася йому фраза через його акцент.

Нагадаємо, що після виходу в 1984 році фільму "Термінатор", що мав приголомшливий успіх, були зняті "Термінатор-2: Судний день", "Термінатор 3: Повстання машин", "Термінатор: Спасіння прийде" і "Термінатор: Генезис". Арнольд Шварценеггер грав робота в чотирьох з цих фільмів.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Арнольд Шварценеггер
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