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Терорист, що топтав український прапор, помер на Донбасі

20:52, сьогодні 1939 Читать новость на русском
Терорист Євген Сафонов помер на Донбасі
Терорист Євген Сафонов помер на Донбасі / Соцмережі

11 серпня на Донбасі помер бойовик Євген Сафонов з позивним "Мюнхгаузен".

Про це пише відомий інтернет активіст Necro Mancer у своєму Twitter.

За його інформацією, народився терорист 23 червня 1965 року у Авдіївці на Донеччині.

У так званому "союзі добровольців Донбасу" підтвердили смерть злочинця.

Читайте також: Російський офіцер до смерті забив палицею бойовика

Проросійські бойовики підкреслюють, що їхній побратим відправився на той світ через проблеми з серцем.


У "СДД" підтвердили смерть терориста

До слова, Сафонов перебуває у базі "Миротворця". За словами активістів ресурсу, він був командиром артилерійської установки 2С9 "Нона", однак в одному з боїв його поранили, і він втратив ногу.

Сафонов, терорист, смерть, Донбас
Сафонов у базі "Миротворця"

Крім того, його "колеги по службі" наголошують на сторінках у соцмережах, що Сафонову поставили діагноз "рак легені", тому йому довелося пройти курс хіміотерапії.


Після поранення Сафонов залишився інвалідом

До слова, у мережі можна знайти фото, як він топче український прапор.

Сафонов, терорист, смерть, Донбас
Терорист Сафонов топче український прапор

Теги: Війна на Донбасі АТО Новини України Жертви Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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