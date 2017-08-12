Терорист, що топтав український прапор, помер на Донбасі

11 серпня на Донбасі помер бойовик Євген Сафонов з позивним "Мюнхгаузен".

Про це пише відомий інтернет активіст Necro Mancer у своєму Twitter.

За його інформацією, народився терорист 23 червня 1965 року у Авдіївці на Донеччині.

У так званому "союзі добровольців Донбасу" підтвердили смерть злочинця.

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Проросійські бойовики підкреслюють, що їхній побратим відправився на той світ через проблеми з серцем.



У "СДД" підтвердили смерть терориста

До слова, Сафонов перебуває у базі "Миротворця". За словами активістів ресурсу, він був командиром артилерійської установки 2С9 "Нона", однак в одному з боїв його поранили, і він втратив ногу.



Сафонов у базі "Миротворця"

Крім того, його "колеги по службі" наголошують на сторінках у соцмережах, що Сафонову поставили діагноз "рак легені", тому йому довелося пройти курс хіміотерапії.



Після поранення Сафонов залишився інвалідом

До слова, у мережі можна знайти фото, як він топче український прапор.



Терорист Сафонов топче український прапор