Терорист, що топтав український прапор, помер на Донбасі

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11 серпня на Донбасі помер бойовик Євген Сафонов з позивним "Мюнхгаузен".
Про це пише відомий інтернет активіст Necro Mancer у своєму Twitter.
За його інформацією, народився терорист 23 червня 1965 року у Авдіївці на Донеччині.
У так званому "союзі добровольців Донбасу" підтвердили смерть злочинця.
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Проросійські бойовики підкреслюють, що їхній побратим відправився на той світ через проблеми з серцем.
У "СДД" підтвердили смерть терориста
До слова, Сафонов перебуває у базі "Миротворця". За словами активістів ресурсу, він був командиром артилерійської установки 2С9 "Нона", однак в одному з боїв його поранили, і він втратив ногу.
Сафонов у базі "Миротворця"
Крім того, його "колеги по службі" наголошують на сторінках у соцмережах, що Сафонову поставили діагноз "рак легені", тому йому довелося пройти курс хіміотерапії.
Після поранення Сафонов залишився інвалідом
До слова, у мережі можна знайти фото, як він топче український прапор.
Терорист Сафонов топче український прапор