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Терорист Захарченко придумав "ще суворішу помсту" за блокаду

14:22, сьогодні 4697 Читать новость на русском
Терорист Захорченко лякає зворотною блокадою
Терорист Захорченко лякає зворотною блокадою / Фото з відкритих джерел

Ватажок терористів так званої "ДНР" вирішив "ще суворіше" покарати Київ за блокаду торгівлі з окупантами, та оголосив зворотну блокаду.

Про це пише російське видання РИА Новости.

Захарченко переконує, терористична "республіка" навчилась жити в блокаді.

"Ми рубаємо всі зв'язки з Україною, з якою воюємо. Так, продавали вугілля, щоб отримувати гроші і платити зарплату тут. Але за рахунок того, що ми навчилися жити в блокаді, ми оголошуємо блокаду України", – каже ватажок терористів.

Нагадаємо, раніше ватажки терористів в ультимативній формі вимагали від Києва до початку весни зняти транспортну блокаду Донбасу. В іншому випадку погрожували "націоналізувати" підприємства в окупації.

Теги: Україна Новини Донецька Війна на Донбасі Блокада
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