00:33
4 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, 2 березня
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, 2 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 22:00: Україна без
Випуск новин
00:05, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Терориста "Оплоту" затримали на Донбасі

23:58, 3 березня 517 Читать новость на русском
Терорист здійснював охорону стратегічних об’єктів псевдореспубліки
Терорист здійснював охорону стратегічних об’єктів псевдореспубліки / Соцмережі

На блокпості поблизу Волновахи правоохоронці затримали жителя Новоолександрівки у той час, коли він рухався у напрямку Маріуполя.

Про це повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області.

Зазначається, під час ретельної перевірки з’ясувалося, що чоловік брав участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР".

Зокрема, у складі батальйону "Оплот" терорист здійснював охорону стратегічних об’єктів псевдореспубліки.

У бандформуванні 47-річний житель Олександрівки пробув з червня до липня 2014 року.

Чоловік добровільно вступив в ряди бойовиків. Отримавши форму та зброю, став охороняти стратегічно важливу телевежу. Пройшов місяць, а обіцяних грошей бойовик так і не отримав,
– розповіли правоохоронці.

Крім того, за інформацією поліції, опісля чоловік посварився з керівництвом військової частини та покинув місце служби.

Ховався він у Маріуполі, однак у момент перетину одного з блокпостів Волновахи його було затримано поліцейськими.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності).

Читайте також: Вибух прогримів у Волновасі: є жертва

Теги: Україна Війна на Донбасі Оплот Поліція Кримінал
Джерело: 24 Канал
Новини за 3 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Украинских солдат начали обучать методами России и террористических организаций
3 березня, 22:19 Украинских солдат начали обучать методами России и террористических организаций
Цві Аріелі 1948
Зашквар месяца. Антиблокадный Гройсман, Шуфрич на российском ТВ и дело на 500 грн
3 березня, 13:15 Зашквар месяца. Антиблокадный Гройсман, Шуфрич на российском ТВ и дело на 500 грн
Головні новини 3 березня: Насіров отримав підозру, в Марушевської влаштували обшуки
3 березня, 22:01 Головні новини 3 березня: Насіров отримав підозру, в Марушевської влаштували обшуки
426
Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
3 березня, 21:04 Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
836
Куди поїхати 8 березня: одноденна мандрівка
3 березня, 18:17 Куди поїхати 8 березня: одноденна мандрівка
371
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
У Кривому Розі познущалися з українського стягу: опублікували фото
 24 січня , 07:23
Саркастичні новини від Щура: Справні бійці Ради, мітинги за "луччу жизнь" і гола дівчинка в МВС
 20 листопада 2016 , 22:53
Пожежники, лікарі чи поліція: кому довіряють українці (Інфографіка)
 сьогодні , 13:40
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук