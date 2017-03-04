Терориста "Оплоту" затримали на Донбасі

На блокпості поблизу Волновахи правоохоронці затримали жителя Новоолександрівки у той час, коли він рухався у напрямку Маріуполя.

Про це повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області.

Зазначається, під час ретельної перевірки з’ясувалося, що чоловік брав участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР".

Зокрема, у складі батальйону "Оплот" терорист здійснював охорону стратегічних об’єктів псевдореспубліки.

У бандформуванні 47-річний житель Олександрівки пробув з червня до липня 2014 року.

Чоловік добровільно вступив в ряди бойовиків. Отримавши форму та зброю, став охороняти стратегічно важливу телевежу. Пройшов місяць, а обіцяних грошей бойовик так і не отримав,

– розповіли правоохоронці.

Крім того, за інформацією поліції, опісля чоловік посварився з керівництвом військової частини та покинув місце служби.

Ховався він у Маріуполі, однак у момент перетину одного з блокпостів Волновахи його було затримано поліцейськими.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності).

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