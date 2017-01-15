Терориста, який воював за Донецький аеропорт, затримали на Донбасі

Співробітники поліції Донецької області затримали трьох терористів, один з яких брав участь у бойових діях у промзоні Авдіївк.

Як повідомляє прес-служба відомства, 45-річний мешканець Костянтинівського району був учасником бандформування "Восток", завданням якого було "тримати оборону" укріпрайону в так званій промисловій зоні, де проходила лінія фронту.

Зазначається, що він приїхав до окупованого Донецька у листопаді 2014 року.

45-річний житель Костянтинівського району приїхав в окупований Донецьк у листопаді 2014 року. На під’їзді до міста, під час перевірки на блокпості "ДНР" в Яснуватій, всіх чоловіків вивели з автобуса та запропонували вступити у свої лави. Костянтинівець був єдиним, хто погодився. В окупованому Донецьку новобранцю видали автомат та поставили охороняти базу "Востока", ніс службу і на блокпості. За це обіцяли платити 2,5 тисячі гривень,

– розповіли правоохоронці.

Згодом його та ще 14 осіб перекинули на вогневий рубіж, де тривали запеклі бої за Донецький аеропорт .

Нас з "Дідом" та іншими відправили до Грузина, це командир "Востока", який командував на промзоні. Привезли у бункер, огороджений парканами, ми повинні були тримати оборону, дивитися, щоб на наш об’єкт ніхто не наближався, та повідомляти командуванню,

– зазначив терорист

За кілька днів впала диспетчерська вежа, і терористи посилили наступ на Авдіївку – місто розстрілювали з "градів", цілеспрямовано перебили усі комунікації життєзабезпечення, били по заводу, школах та будинках мирних мешканців.

Під час одного з боїв бойовика контузило, а після лікування у госпіталі він вирішив не повертатися до бандформування. Кілька місяців пожив в Донецьку, але зрозумів, що майбутнього тут немає. Чоловік повернувся у Костянтинівку, де влаштувався на місцеве підприємство, гадаючи, що про кримінальне минуле ніхто не дізнається. Однак в ході контррозвідувальної роботи співробітники Костянтинівського відділення поліції зібрали докази щодо його причетності до незаконних збройних формувань, та він буде притягнутий до кримінальної відповідальності,

– додали у поліції.

Ще одного колишнього терориста, який прикидався мирним жителем, затримали у Новолуганську.

Зазначається, що 24-річний житель вищезазначеного селища долучився до лав бойовиків у червні 2014 року. Тут він "ніс службу" на блокпості, розташованому поблизу Луганського, де здійснював незаконний огляд автотранспорту та громадян.

Крім того, злочинець забезпечував збройний захист блокпосту з автоматом Калашникова у руках.

Але вже через два тижні бойовик став свідком того, як зброєю, яку він отримував на чергування, били прикладом по голові ні в чому не винних мирних громадян. Ось тоді він зрозумів, що помилився з вибором "професії" і покинув терористів,

– підкреслила прес-служба поліції.

Аналогічна доля склалася і у 27-річного жителя Лиману, який у травні 2014 року чергував на блокпості на перехресті автодоріг Красний Лиман – Сіверськ – Ямпіль – Крива Лука.

Додамо, що за всіма фактами відкрито кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.

Колишнім бойовикам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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