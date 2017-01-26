Терористи активізувались: постраждали троє українських бійців

В штабі АТО відзвітували, як минула ніч на буремному Донбасі.

Проросійські бойовики не припиняли атак по всіх напрямках в зоні АТО.

Зокрема, в напрямку Маріуполя відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії, 120 та 82-міліметрових мінометів.

З "Градів" стріляли по Красногорівці.

Загалом за минулу добу терористи 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО. Одного українського військового поранено та двох травмовано.

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