Терористи атакували околиці Маріуполя: спробували знищити опорний пункт ЗСУ

Бойовики не припиняють обстріли на Маріупольському напрямку. Зокрема, по ділянці Павлопіль – Широкино ворог гатив з мінометів.

Про це інформує група "Інформаційний опір".

Більше того, два БМП противника спробували знищити опорний пункт українських бійців в районі Широкиного.

Позиції українців північніше від Широкиного, а також на схід від Водяного, ворог неодноразово накривав вогнем з БМП.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 березня, ситуація в АТО погіршилась. У штабі зафіксували 97 обстрілів з боку терористів, в тому числі з важкого озброєння. Загинув один український захисник.