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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Терористи "ДНР" назвали причину смерті одного зі своїх ідейних лідерів

22:35, сьогодні 87 Читать новость на русском
Володимир Макович помер від тривалої хвороби
Володимир Макович помер від тривалої хвороби / Диалог

Причиною смерті колишнього "спікера парламенту" бойовиків "ДНР" Володимира Маковича стала пухлина головного мозку.

Про це заявив представник прес-служби "Народної ради ДНР", повідомляє "РИА Новости".

"Причиною смерті стала пухлина головного мозку, виявлена у нього ще до початку подій на Донбасі. На жаль, Володимир Іванович помер незадовго до проведення операції", – мовиться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що проходив розгляд доцільності проведення операції, оскільки було занадто багато ризиків.

Нагадаємо, 12 березня в окупованому Донецьку помер колишній "спікер" терористичної "ДНР" Володимир Макович. Попередньою причиною смерті бойовики називали серцевий напад.

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Донецька Тероризм
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