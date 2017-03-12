Терористи "ДНР" назвали причину смерті одного зі своїх ідейних лідерів

Причиною смерті колишнього "спікера парламенту" бойовиків "ДНР" Володимира Маковича стала пухлина головного мозку.

Про це заявив представник прес-служби "Народної ради ДНР", повідомляє "РИА Новости".

"Причиною смерті стала пухлина головного мозку, виявлена у нього ще до початку подій на Донбасі. На жаль, Володимир Іванович помер незадовго до проведення операції", – мовиться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що проходив розгляд доцільності проведення операції, оскільки було занадто багато ризиків.

Нагадаємо, 12 березня в окупованому Донецьку помер колишній "спікер" терористичної "ДНР" Володимир Макович. Попередньою причиною смерті бойовики називали серцевий напад.