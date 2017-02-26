10:46
26 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Савченко в гостях у бойовиків. Депутати на блокаді
Випуск новин
22:20, 25 лютого
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD

Терористи "ДНР" зібралися до Києва через візит Савченко

10:30, сьогодні 1711 Читать новость на русском
Надія Савченко в оточенні терористів
Надія Савченко в оточенні терористів / Соцмережі

У зв'язку з поїздкою народного депутата Надії Савченко на окуповану територію Донбасу, терористи так званої "ДНР"мають намір здійснити візит на контрольовані Києвом території, що відвідати своїх полонених соратників.

Таку заяву зробила так звана а "уповноважена з прав людини "ДНР" Дар'я Морозова, повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Хотілося б бачити відповідні кроки з боку української влади. Ми чекаємо того, щоб і представники "ДНР» зможуть отримати доступ до місць, де утримуються наші хлопці. Ми хочемо переконатися в тому, що до них не застосовуються незаконні методи дізнання, і умови утримання наших прихильників дійсно свідчать про гуманізм київської влади,
– зазначила вона.

Також терористка підкреслила, що у псевдореспубліці розраховують на проведення обміну полоненими за формулою "всіх на всіх", як прописано в Мінських угодах.

"Ми чекаємо на політичне рішення влади України, яке нарешті дозволить здійснити довгоочікуваний обмін", – резюмувала Морозова.

Читайте також: В "ДНР" не прийняли умов Савченко і вимагають повернути всіх бойовиків

Нагадаємо, 24 лютого українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".

Згодом з'явилась інформація, що нардеп завітала до Макіївської колонії.

Теги: Україна Політика Надія Савченко Війна на Донбасі заручники
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Як українці у різних куточках країни реагують на націоналізацію "ПриватБанку"
19 грудня 2016 , 20:08
Квартира Лещенка: CАП взялася за позичальників нардепа
 9 вересня 2016 , 16:01 1
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук