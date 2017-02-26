Терористи "ДНР" зібралися до Києва через візит Савченко

У зв'язку з поїздкою народного депутата Надії Савченко на окуповану територію Донбасу, терористи так званої "ДНР"мають намір здійснити візит на контрольовані Києвом території, що відвідати своїх полонених соратників.

Таку заяву зробила так звана а "уповноважена з прав людини "ДНР" Дар'я Морозова, повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Хотілося б бачити відповідні кроки з боку української влади. Ми чекаємо того, щоб і представники "ДНР» зможуть отримати доступ до місць, де утримуються наші хлопці. Ми хочемо переконатися в тому, що до них не застосовуються незаконні методи дізнання, і умови утримання наших прихильників дійсно свідчать про гуманізм київської влади,

– зазначила вона.

Також терористка підкреслила, що у псевдореспубліці розраховують на проведення обміну полоненими за формулою "всіх на всіх", як прописано в Мінських угодах.

"Ми чекаємо на політичне рішення влади України, яке нарешті дозволить здійснити довгоочікуваний обмін", – резюмувала Морозова.

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Нагадаємо, 24 лютого українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".



Згодом з'явилась інформація, що нардеп завітала до Макіївської колонії.