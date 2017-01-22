Терористи Донбасу не хочуть воювати, замість них залучають неповносправних

У лавах окупаційних військ Донбасу спостерігається недобір. Крім того, деякі терористи самовільно залишають передові позиції.

Таку інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

У підрозділах 2 АК (Луганськ) ЗС РФ тривають випадки грубого порушення військової дисципліни, зокрема самовільного залишення передових позицій. Так, 21 січня 2017 року сім військовослужбовців зі складу 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) не прибули до місць несення служби (виконання завдань) та оголошені у розшук,

– зазначається у повідомленні.

За інформацією розвідників, окупаційні війська не хочуть продовжувати терміни чинних контрактів терористів, відтак відбувається некомплект бойового складу.

У зв’язку з цим командування 2 АК (Луганськ) ЗС РФ вживає заходів для недопущення подальшого зниження рівня укомплектованості, серед яких запровадження заборони на звільнення з військової служби за будь-яких обставин, навіть за наявності грубих порушень умов контракту та спрощення процедури прийому на військову службу,

– підкреслили у відомстві.

Також у Головному управлінні розвідки додали, в окремих підрозділах 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) набір військовослужбовців здійснюється без проходження ними належного медичного огляду, а це своєю чергою призвело до прийняття на військову службу осіб з фізичними вадами, які не здатні виконувати бойові завдання в складних умовах.

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