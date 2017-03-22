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Терористи Донбасу почали "націоналізовувати" квартири та житлові будинки

12:08, сьогодні 120 Читать новость на русском
Бойовики
Бойовики "ЛДНР" тепер взялися за житло / EPA

Місцеві органи влади так званих "ДНР" і "ЛНР" за вказівкою з Кремля має найближчим часом провести ревізію підконтрольного житлового фонду задля заселення у подальшому туди громадян Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що бойовики мають на меті "націоналізувати" квартири, будинки та господарчі будівлі тих громадян, які покинули їх понад три місяці тому.

До "націоналізованих" приміщень планується заселяти громадян РФ, які не мають житла на території Росії та заявили про готовність продовжити контракт на проходження військової служби у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ у разі забезпечення їх житлом,
– додали у розвідці.

Терористи, Донбас, нерухомість

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Теги: Україна Війна на Донбасі Нерухомість Новини Донецька Луганськ Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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