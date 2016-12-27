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Терористи Донбасу поставили Україні умови щодо обміну полоненими

18:31, сьогодні 11674 Читать новость на русском
Українські полонені в руках терористів
Українські полонені в руках терористів / Соцмережі

Бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" готові передати Україні полонених, щоправда має відбутися це за формулою "47 українців на 690 терористів".

Таку заяву зробила так звана омбудсмен "ДНР" Дар'я Морозова, передає "Громадське".

"На даний момент разом з Луганськом це близько 690 осіб, це ті, яких підтвердила українська сторона. І з нашого боку — 47 осіб, яких ми готові віддати. Якщо брати окремо ДНР, це цифра "494 на 41", і "196 на 6" — це з боку ЛНР ", – зазначила вона.

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Нагадаємо, 7 грудня у Мінську Надія Савченко зустрічалась із ватажками так званих "ЛНР" та "ДНР".

Згодом вона розповіла, що з терористами Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким на цій зустрічі вдалось домовитись про обмін 256 терористів на 52 українців.

18 грудня з полону проросійських бойовиків вдалось звільнити українського військового Тараса Колодія.

А вже 27 грудня бойовики передали Україні двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тримали у полоні. Звільнені жінки заявили, що умови їх утримання в "ДНР" "були нормальними".

Теги: Україна Політика АТО Війна на Донбасі Новини Донецька Луганськ заручники Обмін полоненими Українці в полоні РФ
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