Терористи Донбасу поставили Україні умови щодо обміну полоненими

Бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" готові передати Україні полонених, щоправда має відбутися це за формулою "47 українців на 690 терористів".
Таку заяву зробила так звана омбудсмен "ДНР" Дар'я Морозова, передає "Громадське".
"На даний момент разом з Луганськом це близько 690 осіб, це ті, яких підтвердила українська сторона. І з нашого боку — 47 осіб, яких ми готові віддати. Якщо брати окремо ДНР, це цифра "494 на 41", і "196 на 6" — це з боку ЛНР ", – зазначила вона.
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Нагадаємо, 7 грудня у Мінську Надія Савченко зустрічалась із ватажками так званих "ЛНР" та "ДНР".
Згодом вона розповіла, що з терористами Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким на цій зустрічі вдалось домовитись про обмін 256 терористів на 52 українців.
18 грудня з полону проросійських бойовиків вдалось звільнити українського військового Тараса Колодія.
А вже 27 грудня бойовики передали Україні двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тримали у полоні. Звільнені жінки заявили, що умови їх утримання в "ДНР" "були нормальними".
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