Терористи конфліктують з російським командуванням, – розвідка

Військові псевдореспублік на окупованих територіях невдоволені діями російського командування.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Зокрема, у Макіївці бойовики відмовляються виконувати накази командування, мотивуючи свою поведінку незадовільним матеріальним забезпеченням та залученням до робіт, не пов’язаних із виконанням бойових завдань.

Також бойовики у Донецьку обурюються через приховування фактів бойових втрат та оформлення документів про звільнення військовослужбовців за добу до загибелі.

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