Терористи на Донбасі "націоналізовують" майно мирних людей, – розвідка

Російські військові на Донбасі незаконно вилучають у мирних жителів майно і називають це "націоналізацією".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Там зазначили, що у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійського корпусу збройних сил Росії збільшується кількість випадків злочинів проти місцевого населення та інших правопорушень, пов’язаних з військовою службою.

Під приводом "націоналізації" російськими військовослужбовцями незаконно вилучається у місцевого населення автомобільна техніка та інше майно, військові патрулі безпідставно проводять затримання та обшуки цивільних осіб,

– мовиться у повідомленні розвідки.

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