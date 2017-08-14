Терористи напали на ресторан в Буркіна-Фасо: багато загиблих і поранених

Щонайменше 17 людей загинуло внаслідок нападу радикальних ісламістів, близьких до угруповання "Ісламська держава", на ресторан в столиці Буркіна-Фасо.

Як інформує агентство AP, напад стався у місті Уагадугу, що в самому центрі західноафриканської держави Буркіна-Фасо.

Читайте також: Теракт у Буркіна-Фасо: тіла загиблих українців відправили до Харкова

UPDATE: Authorities in Burkina Faso say death toll from attack by suspected jihadists has risen to 17. https://t.co/dshLlS4LM8 — The Associated Press (@AP) 14 серпня 2017 р.

У поширеній урядом заяві йдеться, що "внаслідок терористичної атаки на ресторан загинули 17 осіб, їх національну приналежність ще належить встановити".

За попередніми даними, поранень зазнали восьмеро осіб.

Як пишуть місцеві ЗМІ, нападників було троє, вони приїхали до ресторану Aziz Istanbul на пікапі і з машини відкрили вогонь по відвідувачах, які перебували на відкритій терасі перед закладом. Стрілянина сталась приблизно о 21:30 за місцевим часом (00:30 за київським).

Нагадаємо, у січні 2016-го бойовики "Аль-Каїди" напали на ресторан і готель у місті Уагадугу. Тоді жертвами атаки стали громадяни 18 країн, серед яких були й українці.