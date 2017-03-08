Терористи не припиняють вогонь на Сході: зведення від Штабу

З початку доби 8 березня у зоні АТО зафіксували 29 обстрілів зі сторони бойовиків.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО і зазначили, що втрат серед українців немає.

На маріупольському напрямку, використовуючи гранатомети, російсько – окупаційні війська обстрілювали Водяне та Гнутове. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному вогонь вели БМП противника.

На донецькому напрямку з мінометів різних калібрів – Авдіївку, Луганське та Майорськ. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, Зайцеве. По Зайцевому та Новгородському вогонь вели і снайпери.

На луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Троїцькому, а з стрілецької зброї обстріляли Кримське.

Читайте також: Ворожі снайпери розстріляли екіпаж волонтерів: є поранені