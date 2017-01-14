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Терористи обстріляли пункт пропуску у Мар'їнці

11:04, сьогодні 48 Читать новость на русском
Бойовики обстріляли КПВВ
Бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка" / Фото із відкритих джерел

Ввечері 13 січня проросійські бойовики вели вогонь по контрольно-пропускному пункті «Мар’їнка», що на Донеччині.

За даними Держприкордонслужби, бойовики почали обстріл приблизно о 20:00 і вели безперервний вогонь майже впродовж години.

Стріляли переважно зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів з території окупованої Олександрівки.

Прикордонники звітують, що внаслідок обстрілів постраждалих немає, бо, на щастя, в цей момент, ні людей, ні транспорту на контрольно-пропускному пункті не було.

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Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, напередодні з’явилась інформація про те, що вночі бойовики обстріляли окуповане Ірміно, що на Луганщині, щоб звинуватити в цьому українських військових.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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