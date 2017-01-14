Терористи обстріляли пункт пропуску у Мар'їнці

Ввечері 13 січня проросійські бойовики вели вогонь по контрольно-пропускному пункті «Мар’їнка», що на Донеччині.

За даними Держприкордонслужби, бойовики почали обстріл приблизно о 20:00 і вели безперервний вогонь майже впродовж години.

Стріляли переважно зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів з території окупованої Олександрівки.

Прикордонники звітують, що внаслідок обстрілів постраждалих немає, бо, на щастя, в цей момент, ні людей, ні транспорту на контрольно-пропускному пункті не було.

Читайте також: Прикордонники РФ йдуть на рекорд: за день на одному пункту не пропустили 81 українця

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, напередодні з’явилась інформація про те, що вночі бойовики обстріляли окуповане Ірміно, що на Луганщині, щоб звинуватити в цьому українських військових.