Терористи оприлюднили відео допиту "українського військового"

Бойовики так званої «ЛНР» оприлюднили відео, на якому, начебто, затриманий "український військовий" розповідає, як СБУ, нібито, готували замах на главу так званої "ДНР" Олександра Захарченка.

"Мені пропонували завдання по "ДНР". Бесіда проходила в будівлі СБУ. Нам ставили завдання стосовно "Спеціаліста" (начальник управління "Народної міліції ЛНР" Олег Анащенко)", – розповідає чоловік на відео.

Також він додав, що було завдання втертись в довіру до терориста "Гіві".