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Терористи придумали, як "викрутитись" з української блокади

17:00, сьогодні 119 Читать новость на русском
Ватажки терористів Захарченко і Плотницький
Ватажки терористів Захарченко і Плотницький / novyny.online.ua

Ватажки терористичних "Д/ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький прибули до анексованого Криму на святкування річниці незаконного референдуму на півострові.

Про це пише видання "РИА Новости".

Терорист Захарченко вже придумав, як обійти блокаду, оголошену українською владою. Ватажок вирішив, що продукти вони тепер будуть постачать з анексованого Криму.

"Упевнений, що скоро фрукти і овочі з Криму з'являться на прилавках "ДНР". Наші винороби вже зараз домовляються про постачання вашого вина", – радіє Захарченко.

Нагадаємо, 15 березня РНБО схвалила рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень з непідконтрольними територіями. Вже із 13:00 того ж дня припинилися усі вантажні перевезення через лінію розмежування на Донбасі.

Теги: Новини Криму Анексія Криму Війна на Донбасі Тероризм Україна
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