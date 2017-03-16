Терористи придумали, як "викрутитись" з української блокади

Ватажки терористичних "Д/ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький прибули до анексованого Криму на святкування річниці незаконного референдуму на півострові.

Про це пише видання "РИА Новости".

Терорист Захарченко вже придумав, як обійти блокаду, оголошену українською владою. Ватажок вирішив, що продукти вони тепер будуть постачать з анексованого Криму.

"Упевнений, що скоро фрукти і овочі з Криму з'являться на прилавках "ДНР". Наші винороби вже зараз домовляються про постачання вашого вина", – радіє Захарченко.