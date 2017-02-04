Терористи у зоні АТО впустили в хід танки

У зоні АТО з танка обстріляли Чермалик, а також Кам’янку та Авдіївку.

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Окрім того, на донецькому напрямку з артилерії калібру 152 міліметри – Новолуганське. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Авдіївку, а з стрілецької зброї – Зайцеве.

На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів – Чермалик, Широкине, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Талаківку.

На луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град – по Новозванівці. З мінометів різних калібрів – по Богуславському, Попасній та Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї.

Загалом зафіксували 35 обстрілів. Одного нашого військового поранили.

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