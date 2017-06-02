Терористи вбили українця на Донбасі, попри "режим тиші"

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
З початку доби бойовики 15 разів обстрілювали позиції українських воїнів у зоні проведення Антитерористичної операції, внаслідок чого загинув один військовослужбовець.
Як повідомляє прес-центр Штабу АТО на своїй сторінці у Facebook ще три українських військових зазнали поранень.
За інформацією Штабу, найнапруженіше було на Приморському напрямку, а саме в районі Чемарлика (терористи 4 рази відкривали вогонь зі 120-міліметрових мінометів), Новотроїцького (гранатомети), Мар’їнки (бойовики двічі обстрілювали оборонні укріплення сил АТО з мінометів калібру 82 міліметри).
Читайте також: Росія планує перекинути на Донбас військовий ешелон, – Тимчук
Щодо Донецького напрямку, то тут ситуація спостерігалася відносно стабільна, щоправда в районі Зайцевого та Опитного українські бійці потрапили під обстріли з крупнокаліберних кулеметів.
На Луганському напрямку терористи своєю чергою били з гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО поблизу Новозванівки та Кримського, а біля Новоолександрівки обстріляли українців із зенітної установки.