Терористи вбили українця на Донбасі, попри "режим тиші"

З початку доби бойовики 15 разів обстрілювали позиції українських воїнів у зоні проведення Антитерористичної операції, внаслідок чого загинув один військовослужбовець.

Як повідомляє прес-центр Штабу АТО на своїй сторінці у Facebook ще три українських військових зазнали поранень.

За інформацією Штабу, найнапруженіше було на Приморському напрямку, а саме в районі Чемарлика (терористи 4 рази відкривали вогонь зі 120-міліметрових мінометів), Новотроїцького (гранатомети), Мар’їнки (бойовики двічі обстрілювали оборонні укріплення сил АТО з мінометів калібру 82 міліметри).

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Щодо Донецького напрямку, то тут ситуація спостерігалася відносно стабільна, щоправда в районі Зайцевого та Опитного українські бійці потрапили під обстріли з крупнокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку терористи своєю чергою били з гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО поблизу Новозванівки та Кримського, а біля Новоолександрівки обстріляли українців із зенітної установки.